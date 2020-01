Calciomercato, accordo PSG-Atletico Madrid: Cavani atteso a Madrid per le visite mediche (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo sei stagioni in Francia e più di 300 gol in carriera tra Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain, Edinson Cavani è molto vicino a lasciare la Ligue 1 e a trasferirsi subito a Madrid. I due club avrebbero trovato l'accordo sulla base di 15 milioni di euro. Per il 'Matador', che ha già salutato i compagni, ci sarà invece un contratto di due anni e mezzo. fanpage

DiMarzio : #Napoli, accordo con il Verona per #Kumbulla: si insiste per #Petagna?? - DiMarzio : #Eriksen, accordo raggiunto tra @Inter e @SpursOfficial #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : .@OfficialASRoma, #Perez atteso per domani: accordo col Barça per 15 milioni -