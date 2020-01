Calcio Napoli, bimbo mascotte copre il logo e offende la Juve: è gogna sui social (Di martedì 28 gennaio 2020) Il gesto istintivo del piccolo tifoso del Calcio Napoli in campo ha scatenato le ire dei sostenitori bianconeri, che da giorni continuano ad attaccarlo sui social. Calcio Napoli Davanti alle telecamere che lo inquadravano a centrocampo con indosso la maglietta dell’odiata Juve, uno dei bimbi mascotte che scendono sui campi di serie A mano nella mano con i loro beniamini, non ha resistito alle ragioni del tifo e ha coperto lo scudetto bianconero con una mano facendo segno di no con l’altra e spiegando successivamente il gesto in una intervista – che ora spopola sui social – come un gesto d’amore per il Napoli condito da una invettiva nei confronti degli avversari. Immediata sui social è esplosa l’ira dei tifosi bianconeri che ha spinto il padre del bambino partenopeo – assistito dall’avvocato Sergio Pisani – a chiedere la rimozione ... 2anews

