Calcio, Gabriele Gravina sul minuto di silenzio per Bryant a San Siro: “Nessuna richiesta, il Milan giocherà con il lutto al braccio” (Di martedì 28 gennaio 2020) minuto di silenzio si o minuto di silenzio no? A quanto pare la risposta è negativa. Si è a lungo parlato di quello che sarebbe accaduto questa sera a San Siro, in occasione del match valido per la Coppa Italia 2020 di Calcio tra Milan e Torino. Ebbene, stando alle notizie ufficiali, i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio per ricordare il compianto Kobe Bryant, asso americano della pallacanestro e grande tifoso del club milanese, scomparso tragicamente per via di un incidente a bordo di un elicottero. Un crash nel quale sono morti anche sua figlia Gianna e altre sette persone. Non vi sarà però un minuto di silenzio classico ma, come rivelato prima dal comunicato del Milan e poi dal presidente della Figc Gabriele Gravina, si è pensato a un momento di raccoglimento poco prima del Calcio d’inizio: “Non ci è arrivata alcuna richiesta sul minuto di silenzio per Kobe ... oasport

