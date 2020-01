Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: i convocati dell’Italia per l’Elite Round ai raggi X (Di martedì 28 gennaio 2020) Il conto alla rovescia sta per terminare e la Nazionale italiana di Calcio a 5 di Alessio Musti è pronta per lanciare il guanto di sfida. Gli azzurri hanno terminato la loro settimana di preparazione in vista dell’Elite Round, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla nona edizione dei Mondiali che si terranno in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre 2020. La selezione del Bel Paese volerà alla volta del Portogallo e debutterà a Povoa de Varzim giovedì 30 gennaio alle 18.30 contro la Finlandia e il giorno successivo alla stessa ora ci sarà il match contro la Bielorussia, già incontrata nel Main Round di Eboli. Domenica 2 febbraio la partita contro i lusitani guidati da Ricardinho, alle ore 18 italiane. Giova ricordare che la prima del girone si qualifica direttamente a Lituania 2020, mentre la seconda affronterà uno spareggio andata e ritorno (9-12 aprile, azzurri ... oasport

OA_Sport : Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: i convocati dell’Italia per l’Elite Round ai raggi X - zazoomnews : Calcio a 5 Elite Round Qualificazioni Mondiali 2020: il calendario delle partite dell’Italia. Date orari tv program… - zazoomnews : Calcio a 5 Qualificazioni Mondiali 2020: programma orari e tv Elite Round. Le avversarie dell’Italia - #Calcio… -