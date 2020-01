Burkina Faso, attacco jihadista in un mercato: decine di morti (Di martedì 28 gennaio 2020) Burkina Faso, nuovo attacco jihadista nel nord del Paese: decine di morti Un nuovo attacco jihadista ha colpito il Burkina Faso: secondo quanto riferiscono i media locali, un gruppo di assalitori ha fatto irruzione nel mercato del villaggio Silgadji, nel comune di Tongomael (regione settentrionale del Paese), uccidendo circa 50 persone. Il numero delle vittime non è ancora stato accertato e varia a seconda delle fonti: AFP riporta infatti “almeno” 10 morti, mentre i media locali parlano di una cinquantina di persone. L’attentato jihadista in Burkina Faso è avvenuto sabato scorso, il 25 gennaio 2020, ma i resoconti dell’assalto sono emersi solo ieri. Secondo quanto emerge dalle indagini, gli aggressori avrebbero circondato il mercato, separando poi uomini e donne. Gli uomini sono stati uccisi sul posto mentre alle donne è stato consentito di lasciare il villaggio. ... tpi

AgenziaFides : AFRICA/BURKINA FASO - Aperto il Simposio continentale sulla missione ad gentes - Nigeremploi : Etude DE Marche - Consultant Individuel (Num 1984) - SoloInter16 : @dydsix La gente dimentica che l'Italia è al 46esimo posto nella classifica della libertà di stampa con paesi come… -