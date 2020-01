Buone pratiche alla Provincia sulla chiusura di contratti SWAP di finanza derivata (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, dopo un lungo lavoro di monitoraggio ed interlocuzione con gli Istituti di Credito, la Provincia di Salerno, grazie al settore Personale e Finanze diretto da Marina Fronda, ha portato a termine l’operazione di estinzione dei quattro contratti di SWAP ancora in essere, sottoscritti con Intesa San Paolo (ex BIIS) e Dexia Crediop. La sottoscrizione dei contratti di SWAP risale agli anni 2004-2006, quando l’Ente, in seguito alla contrazione di quattro prestiti obbligazionari, decideva di attivare, con gli Istituti di credito collocatori, operazioni di finanza derivata. “L’estinzione degli ultimi quattro contratti di SWAP – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – unitamente a quella dei precedenti contratti, costituisce un atto di tutela dettato dal senso di responsabilità e dalla ... anteprima24

