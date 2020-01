Bufera sull’esponente di Forza Italia: “Olio di ricino per sinistrati” (Di martedì 28 gennaio 2020) Sta scatenando aspre polemiche la fotografia pubblicata sui social dal coordinatore di Forza Italia per la città di Rimini Umberto Casalboni, nella quale mostra una bottiglia di olio di ricino definendola un aperitivo per sinistrati delusi. L’immagine era stata postata nella giornata del 25 gennaio, 24 ore prima dell’apertura dei seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna nelle quali il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini è stato riconfermato come governatore e dove Forza Italia è crollata a un minimo storico del 2,56%. Olio di ricino: Bufera su Forza Italia Attenendosi ad alcuni pronostici delle ultime ore che davano in leggero vantaggio la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni, Casalboni preannunciava infatti una prossima sconfitta del Pd scrivendo sul suo post le seguenti parole: “Cari amici, il mio amico barista ha fatto provviste per far ... notizie

Bufera sull’esponente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bufera sull’esponente