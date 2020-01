Brescia, trovato nel parco il cadavere di una donna: un 28enne fermato con l’accusa di omicidio (Di martedì 28 gennaio 2020) Un 28enne Bresciano è stato fermato nella notte con l’accusa di aver ucciso Francesca Fantoni, la 39enne scomparsa sabato sera e trovata morta in un parco pubblico di Bedizzole (Brescia) lunedì mattina. Il giovane, Andrea Pavarini, non ha confessato l’assassinio. Si trova in carcere a Brescia. Sul corpo della donna erano ben visibili i segni di strangolamento. Così in caserma erano stati ascoltati amici e parenti. Fino al fermo del 28enne disposto dalla Procura di Brescia, che indaga con i carabinieri. Francesca Fantoni viveva con i genitori, non era sposata e soffriva di problemi psichici. Non era la prima volta che si allontanava da casa. Ma c’è di più: la donna era stata in classe alle superiori con Elena Lonati, anche lei Bresciana, uccisa nell’estate del 2006 a soli 23 anni. Come riportato dal Giornale di Brescia le due frequentavano la scuola delle suore ... ilfattoquotidiano

SolariPonti : RT @fattoquotidiano: Brescia, trovato nel parco il cadavere di una donna: un 28enne fermato con l’accusa di omicidio - fattoquotidiano : Brescia, trovato nel parco il cadavere di una donna: un 28enne fermato con l’accusa di omicidio - GisellaPagano : Bedizzole, Francesca Fantoni picchiata e strangolata: sotto torchio un conoscente -