Brescia, precipita dalla finestra davanti agli occhi di una vicina: morto un uomo di 41 anni (Di martedì 28 gennaio 2020) Un uomo di 41 anni è morto nella tarda mattinata di ieri a Brescia. Il 41enne è precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Gorizia: trasportato d'urgenza agli Spedali civili, è morto poco dopo il ricovero. Ad assistere al dramma una vicina di casa dell'uomo, che ha poi chiamato i soccorsi. Stando a quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un suicidio. milano.fanpage

