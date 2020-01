Brasile, in vendita birra contaminata: 4 morti, 22 avvelenati. Prodotto ritirato dal mercato (Di martedì 28 gennaio 2020) Brasile, birra contaminata da glicole dietilenico: 4 morti. Stop alla vendita Il glicole dietilenico è una sostanza organica (e tossica) che si utilizza come solvente in diversi ambiti: di certo, ciò che non ci si aspetta è di trovarlo nella birra, al contrario di quanto sta succedendo in Brasile. Nelle ultime settimane, infatti, ci sono stati ben 22 casi di avvelenamento e soprattutto quattro morti a causa di alcuni lotti di birra a marchio Backer, risultata contaminata. A renderlo noto è il Food Safety News, che ha spiegato che le autorità hanno identificato il glicole dietilenico in 32 lotti di dieci diverse birre Backer: Belorizontina, Capixaba, Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Brown, Backer D2, Corleone e Backer Trigo. Secondo i test eseguiti dal ministero dell’Agricoltura del Brasile, è l’acqua utilizzata per la produzione della birra a essere ... tpi

