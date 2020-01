Brani Sanremo 2020, Giordana Angi canta Come mia madre: il testo (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo il grande successo nell’ultima edizione di Amici, Giordana Angi arriva sul palco di Sanremo 2020. E non sarà la sola ex allieva del talent di Maria de Filippi. Insieme a lei ci sarà ad esempio anche Alberto Urso, che proprio insieme a Giordana è arrivato nella finalissima del talent lo scorso anno, vincendolo. La cantante porterà un brano dal titolo Come mia madre, dedicato proprio alla sua mamma. Non è difficile, leggendo le parole della canzone, e il testo completo del brano, quanto forte sia il legame tra la cantante e sua madre. Chi ha seguito il percorso di Giordana Angi ad Amici sa bene quanto sia stata fondamentale per lei la figura materna in una adolescenza caratterizzata da continui traslochi, da cambi di casa. E con questa canzone Giordana vuole urlare a sua madre tutto il bene che le vuole e ringraziarla per tutto quello che ha fatto per lei. Proprio un anno ... ultimenotizieflash

JACKERSROCYRUS : RT @GiordanaFanClub: Sia #comemiamadre singolo che l’intero album Sanremo edition con 4 brani inediti sono disponibili per la prenotazione… - prakourt : RT @GiordanaFanClub: Sia #comemiamadre singolo che l’intero album Sanremo edition con 4 brani inediti sono disponibili per la prenotazione… - FranticallyNot : RT @GiordanaFanClub: Sia #comemiamadre singolo che l’intero album Sanremo edition con 4 brani inediti sono disponibili per la prenotazione… -