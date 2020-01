Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Si vedono in segreto (Di martedì 28 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Pare che addirittura si vedano in segreto. Questo è almeno quanto riferiscono le ultime voci indiscrete. Il bacio che i due storici ex si sarebbero scambiati dietro le quinte dei Sag Awards, avrebbe mandato in delirio i fan. sono tanti infatti quelli che sognano di rivedere i due attori hollywoodiani una coppia affiatata come un tempo. E i rumors sembrano trovare sempre maggiori conferme. Secondo quanto riporta il Mirror, pare che i due abbiano ripreso a frequentarsi sul serio. Sul noto magazine di oltreoceano si legge infatti che alcuni amici della coppia hollywoodiana, avrebbero confermato che i due si sono visti in segreto già cinque volte. Brad Pitt e Jennifer Aniston ancora insieme Le fonti che hanno parlato con il Mirror avrebbero riferito alcuni dettagli sugli incontri segreti tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Si parla ... velvetgossip

HuffPostItalia : 'Brad Pitt e Jennifer Aniston si stanno frequentando in segreto. Non erano così felici da anni' - reclu : Me urge un Brad Pitt/Jennifer Aniston, pero con Alex Turner/Alexa Chung. - Antonie87580673 : Vorrei avere la stessa forza di volontà di Jennifer Aniston che rifiuta Brad-perfezione-Pitt. Ti stimo, sorella. -