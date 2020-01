Brad Pitt e Jennifer Aniston: ecco come è rinata la loro storia d’amore (Di martedì 28 gennaio 2020) Jennifer Aniston e Brad Pitt, l’amore che ritorna: dal divorzio alla seconda possibilità La minestra riscaldata potrebbe non piacere a tutti, ma c’è chi vuole comunque concederle una seconda possibilità, come Jennifer Aniston a Brad Pitt. Una delle coppie più amate di Hollywood torna a far sognare il mondo. La cronaca rosa è inarrestabile, in giubilo dopo i SAG Awards, cerimonia durante la quale i due attori hanno condiviso un momento importante sotto l’occhio della fotocamera. Hanno sempre scelto il termine amicizia per descrivere il loro nuovo rapporto: nuovo perché fino a qualche anno fa, i due non sognavano neppure di rivolgersi uno sguardo, figurarsi baci e abbracci di congratulazioni. Questo perché Jennifer Aniston portava ancora del rancore per quel cuore spezzato di tanti anni fa, che Brad le ha provocato innamorandosi di un’altra (Angelina Jolie). Brad ... tpi

reclu : Me urge un Brad Pitt/Jennifer Aniston, pero con Alex Turner/Alexa Chung. - _DAGOSPIA_ : TRA BRAD PITT E JENNIFER ANISTON SI E’ RIACCESO L’AMORE? QUEI 5 INCONTRI SEGRETI… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brad Pitt e Jennifer Aniston si amano ancora. E sì, stanno anche uscendo insieme -