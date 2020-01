Bonafede nuovo capo delegazione M5S al governo: sostituirà Di Maio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato eletto per acclamazione nuovo capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo. La scelta è avvenuta nel corso della riunione dei ministri e sottosegretari pentastellati che ha scelto il Guardasigilli per sostituire Luigi Di Maio come referente M5S nell’esecutivo. Bonafede nuovo capo delegazione al governo Tutti i membri della forza politica si sono mostrati concordi sulla sua nomina, che contendeva quella di Stefano Patuanelli. Al termine della riunione Bonafede, dopo aver ringraziato l’ex capo politico del Movimento e conscio dell’importanza del suo ruolo ha parlato di sfide importanti da affrontare nei mesi a seguire. “In questo cammino continuerò ad avvalermi dello stesso metodo che ho utilizzato finora, quello del dialogo e del confronto. L’obiettivo è chiaro: portare avanti il cambiamento!”, ha ... notizie

