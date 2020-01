Bonaccini e il fattore B (come Bologna): «Salvini ha mobilitato anche chi gli era contro» – L’intervista (Di martedì 28 gennaio 2020) Motivare gli elettori, sfruttare anche la polarizzazione voluta da Salvini. E fare campagna acquisti anche tra quelli che avevano lasciato il centrosinistra per spostarsi altrove. È la formula che ha usato Stefano Bonaccini per riprendersi l’Emilia Romagna. Cosa è successo? Livio Gigliuto, vicepresidente dell’istituto Piepoli, per spiegare come è andata la giornata del 26 gennaio si concentra prima di tutto sull’affluenza. «Il centrosinistra è stato ed è forte nelle aree di Bologna, Modena, Reggio Emilia. Tra tutte, decisiva è stata soprattutto Bologna, dove l’affluenza è stata al 71%. È lì che Bonaccini ha sfondato, dove ha fatto più campagna elettorale e dove Salvini era meno presente». Al contrario, Salvini che voleva mobilitare le province del Nord e la Romagna non è riuscito a portare al voto tutti quelli che voleva mobilitare. L’affluenza nelle sue zone forti è ... open.online

