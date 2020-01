Boicottaggio dei negozi cinesi per il coronavirus nell’ultima catena WhatsApp: solo allarmismo (Di martedì 28 gennaio 2020) Un fantomatico consiglio sanitario (non richiesto) corre su WhatsApp con protagonisti i negozi cinesi e la loro presunta pericolosità in pieno allarme coronavirus. Nelle ultime ore il messaggio in questione ha raggiunto la nostra redazione, colmo di imprecisioni e di frasi shock volte solo a spaventare l'interlocutore. In questa fase è dunque necessario smontare ogni aspetto dell'ennesima bufala in circolazione via app di messaggistica che non andrebbe reinoltrata ad amici, parenti, conoscenti e invece stroncata sul nascere. Il primo aspetto da chiarire è il seguente: il presunto consiglio sanitario non proviene da alcuna istituzione, ministero o altra organizzazione volta alla tutela della salute dei cittadini. L'allerta contro i negozi cinesi è stata scritta da nessun esperto del coronavirus, magari solo qualche malintenzionato impegnato a creare panico e che dell'epidemia ... optimaitalia

