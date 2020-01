Blitz dei Carabinieri contro il lavoro nero: otto imprenditori denunciati (Di martedì 28 gennaio 2020) Blitz contro il lavoro nero nel Napoletano: Carabinieri scovano 16 lavoratori “in nero”, denunciando 8 imprenditori (con multe per circa 140mila euro). Il contrasto al lavoro nero è uno dei temi al centro dei controlli disposti in questi giorni dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Decine di attività commerciali in città e provincia sono state ispezionate per verificare che le normative sul lavoro fossero rispettate: 8 gli imprenditori denunciati, 16 i lavoratori “in nero” individuati. A Napoli, la titolare di un ristorante di Via Toledo è stata denunciata per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Dei 6 lavoratori controllati 4 erano “in nero”: una di questi era una minore di origini ucraine. L’attività è stata multata per complessivi 20.884 euro. 4 le imprese edili sospese a Pomigliano D’Arco per mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle ditte in ... 2anews

