Bimbo con due mamme, accettato il ricorso a Rimini: entrambe verranno iscritte all'anagrafe come genitore (Di martedì 28 gennaio 2020) Con sentenza depositata sabato scorso, 25 gennaio, il Tribunale di Rimini accetta il ricorso presentato da una coppia di donne che chiedeva all'Anagrafe del Comune di Riccione l‘iscrizione di entrambe come genitori nell'atto di nascita del figlio. Indicando più precisamente quale secondo genitore la madre che ha donato i propri ovuli per la fecondazione medicalmente assistita, poi portata a termine dalla compagna. La coppia ha presentato ricorso nel novembre del 2018 e l'udienza di fronte (...) - Società / Gay, , Adozioni, Omosessuali feedproxy.google

