“Bill Gates aveva predetto il Coronavirus un anno fa” (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus, “Bill Gates lo aveva previsto un anno fa” Bill Gates aveva predetto la diffusione di un virus pandemico nel sud dell’Asia che avrebbe potuto uccidere 30 milioni di persone in 6 mesi. La previsione del miliardario filantropo pronunciata in una lecture del 27 aprile 2018 torna alla mente oggi con il Coronavirus. Il virus della Cina che conta oltre 100 morti accertati e più di 4,500 casi di contagio. Alla conferenza annuale sui programmi educativi della Massachusetts Medical Society a Boston, Bill Gates già dall’anno scorso aveva previsto il virus: “Il mondo deve prepararsi alle pandemie seriamente come quando ci si prepara a una guerra”. La Fondazione di Bill Gates ha stanziato 10 milioni di dollari per l’emergenza cinese del Coronavirus. La donazione è destinata alla ricerca della Inovio Pharmaceuticals di Philadelphia che sta tentando di ... tpi

RaiNews : Scende in campo il magnate di Seattle #coronavirus #Cina #BillGates - ElisabettaIori3 : RT @globalistIT: - contribuenti : Virus: Bill Gates dona 10 mln di dollari -