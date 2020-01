Biathlon: Passler, Auchentaller e Zingerle medaglia d’argento nella staffetta femminile dei Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020 nella categoria youth (Di martedì 28 gennaio 2020) Proseguono bene per l’Italia i Mondiali youth / junior di Biathlon 2020 che quest’oggi a Lenzerheide, in Svizzera, hanno visto disputarsi le staffette della categoria youth. nella 3 x 6 km femminile Hannah Auchentaller, Linda Zingerle e Rebecca Passler centrano la medaglia d’argento. Si fermano invece all’ottavo posto Elia Zeni, Matteo Vegezzi Bossi e Stefano Canavese nella 3 x 7.5 km maschile. nella staffetta 3 x 6 km youth femminile successo della Norvegia, che chiude in 1:02’11″2, battendo l’Italia di Hannah Auchentaller, Linda Zingerle e Rebecca Passler per 1″4. Completa il podio la Germania con un ritardo di 20″8. nella staffetta 3 x 7.5 km youth maschile oro alla Norvegia, prima in 1:04’07″0, davanti alla Repubblica Ceca, staccata di 1’15″7, mentre il bronzo va alla Russia, con un ritardo di ... oasport

