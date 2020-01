Berlusconi sposerà Federica Fumagalli in estate (Di martedì 28 gennaio 2020) Sembra arrivato il momento di accasarsi anche per l’ultimogenito della famiglia: Luigi Berlusconi starebbe infatti per convolare a nozze con la compagna storica e partner degli ultimi nove anni Federica Fumagalli. A dare la notizia in anteprima assoluta è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che attraverso un comunicato ha battuto tutti sul tempo; la proposta sarebbe infatti arrivata nelle scorse vacanze invernali, e avrebbe visto l’incondizionato si della giovane. I due dovrebbero salire sull’altare la prossima estate, in data da confermare appena la notizia sarà resa ufficiale. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli fanno coppia ormai dal lontano 2011. I due, conosciutisi ai tempi del periodo universitario, avrebbero deciso per la cerimonia estiva lo scorso Natale. Lei, addetta alle pubbliche relazioni, non avrebbe avuto dubbi, accettando la proposta ... velvetgossip

