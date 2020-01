Belinelli su Kobe Bryant: "Mi sono sentito svuotato. I giornali italiani sono stati imperdonabili" (Di martedì 28 gennaio 2020) Stava per scendere in campo con i suoi San Antonio Spurs quando ha saputo la notizia. Marco Belinelli, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato del ruolo che ha avuto Kobe Bryant nella sua carriera, del senso di vuoto del perdere all’improvviso uno dei propri eroi, che l’ha ispirato, a partire dal suo ruolo in campo, lo stesso di Bryant.La prima reazione?Incredulità. Mi sono sentito svuotato. Non poteva essere vero. Non doveva essere vero. Stavamo per scendere in campo ma nessuno di noi ne aveva più voglia. Una sensazione difficile da spiegare.Belinelli ha potuto parlarci per la prima volta dopo averci giocato contro, la prima di tante volte. Da li sono diventati amici: è nota la passione per l’Italia di Bryant. “L’italia gli piaceva, era evidente”. Belinelli ricorda ancora l’emozione che ha provato quando ... huffingtonpost

petergomezblog : Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero: “Con lui anche la figlia maggiore”. Addio Kobe. Mi hai fatto sogn… - fanpage : 'Il problema è che i giornali sportivi in Italia non sono giornali sportivi. Vergognatevi' - Corriere : Kobe Bryant, Belinelli commosso: «Rimarrà il mio eroe» -