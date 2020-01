Beautiful anticipazioni Usa: Sally rifiuta Liam perché non vuole pietà (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono da poco arrivate le ultime anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane. Quinn dovrà nuovamente affrontare Brooke, colpevole di essersi intromessa nel suo matrimonio. Inoltre, Donna e Hope diventeranno complici della Logan, decise a mettere in ginocchio Quinn. Beautiful anticipazioni: Quinn all’attacco Stando agli spoiler della soap opera americana, Quinn tirerà fuori il suo lato oscuro e potrebbe diventare davvero pericolosa. L’obiettivo della Fuller è quello di far pagare alla Logan il fatto di essersi messa in mezzo tra lei ed Eric. Inoltre, Carter metterà in guardia Zoe sulla sua relazione con Thomas. I telespettatori americani sanno che il giovane Forrester sta usando Zoe per far ingelosire Hope, come reagirà la Buckingam quando lo scoprirà? Le anticipazioni di Beautiful inoltre, svelano che Steffy e Liam continueranno a trascorrere del tempo insieme ... kontrokultura

