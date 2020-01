Basket, Preolimpico Belgrado 2020: i possibili convocati dell’Italia. Novità in arrivo, incognita Mannion (Di martedì 28 gennaio 2020) La lista dei possibili uomini di coach Meo Sacchetti per le qualificazioni (per l’Italia molto sui generis) agli Europei 2021 lascia intendere una piccola parte delle possibili idee che sta cercando di esplorare il coach dell’Italia (e di Cremona) in vista del Preolimpico di Belgrado, dal 23 al 28 giugno. In particolare, la ricerca è ampia soprattutto tra i play. Daniel Hackett ha deciso di dire stop all’azzurro, e lo stesso ha fatto Luca Vitali. C’è dunque bisogno di scoprire chi possa prenderne il posto abbastanza in fretta, considerati i tempi. L’opzione numero uno appare ormai sempre più chiara, e risponde al nome di Marco Spissu. Play titolare della Dinamo Sassari, è ormai insostituibile nelle gerarchie di Gianmarco Pozzecco, molto al di là dei 9.3 punti, 3.7 rimbalzi e 3.6 assist in campionato che diventano, in Champions League, 9.3, 2.2 e 5.0. ... oasport

zazoomblog : Basket femminile: il torneo Preolimpico di Foshan spostato a Belgrado che ora ne ospiterà due - #Basket #femminile… - OA_Sport : Basket femminile: il torneo Preolimpico di Foshan spostato a Belgrado, che ora ne ospiterà due - sportface2016 : #Basket3x3, le convocate azzurre per raduno e preolimpico -