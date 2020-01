Barcellona, Tadic nel mirino. E’ il piano B se sfuma Rodrigo (Di martedì 28 gennaio 2020) Brusca frenata della trattativa fra Barcellona e Valencia per Rodrigo: i blaugrana pronti a virare su Tadic dell’Ajax Il Barcellona è in cerca di un nuovo innesto in attacco dopo l’infortunio di Luis Suarez. E il sostituto sembrava dover essere Rodrigo del Valencia. I blaugrana, tuttavia, avrebbero interrotto i discorsi con il club iberico per il giocatore. I catalani, secondo quanto si apprende da Gianluca Di Marzio, avrebbero messo nel mirino Dusan Tadic. Il Barcellona si è già seduto al tavolo con un intermediario per strappare il fantasista ai Lancieri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

GiorgiaCenni9 : Barcellona si segue #Tadic dell’ @AFCAjax se non si chiude operazione #Rodrigo con il #Valencia #skysport… -