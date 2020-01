Baranzate, annullata la festa per il Capodanno cinese dopo l’allarme per il coronavirus (Di martedì 28 gennaio 2020) Anche Baranzate segue le orme di Milano e Roma e annulla i festeggiamenti per il Capodanno cinese, fissati per il prossimo 2 febbraio, in segno di solidarietà con la Cina, alle prese con l'epidemia di coronavirus. A darne notizia è il primo cittadino del comune dell'hinterland milanese, Luca Elia, su Facebook: "Quest'anno non ci sarà lo spettacolo in coerenza con quanto deciso dal coordinamento delle associazioni cinesi a Milano". fanpage

