Banche, le pagelle della Bce: “Patrimoni adeguati, ma preoccupano casi di gestione inefficace e lacune nei controlli” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Siamo sostanzialmente soddisfatti del livello complessivo di adeguatezza patrimoniale degli enti significativi sottoposti alla nostra vigilanza. Ma permangono preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda i modelli imprenditoriali, la governance interna e i rischi operativi delle Banche”. Così Andrea Enria, presidente del consiglio di vigilanza della Bce, ha commentato l’esito dello Srep 2019, l’esame dei rischi delle maggiori Banche europee che è il primo atto della Vigilanza bancaria europea nel 2020. Francoforte, nel presentare le “pagelle”, ha anche comunicato che manterrà invariati i requisiti e gli orientamenti di capitale per le Banche. Il requisito per il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1), che sintetizza la solidità di un istituto, resta dunque al 10,6%. Con l’esame Srep, sigla che sta per Supervisory review and evaluation ... ilfattoquotidiano

