Bambino viene adottato da una famiglia povera | quando cresce li ripaga di tutti i

Una storia bellissima che fa davvero piacere raccontare e che si svolge nelle Filippine. Un Bambino filippino, Jayvee, era stato adottato da una famiglia molto molto modesta. I due genitori adottivi, però, lo aveva ricoperto di amore e attenzioni e lui era cresciuto felice e sereno con un unico obbiettivo: quando sarebbe diventato grande avrebbe ripagato i suoi genitori di tutto l'amore che gli stavano dando. I due genitori, Nanay e Tatay si dedicavano completamente al loro Bambino e per lui si adoperavano affinchè non gli mancasse nulla nonostante le condizioni in cui erano. Il Bambino, Jayvee Lazaro Badile è cresciuto ed è stato in grado di realizzare il suo sogno di Bambino: è diventato una persona molto affermata nel suo lavoro così tanto che si è potuto permettere di ripagare i suoi genitori acquistando loro una casa da sogno. Il ragazzo ha postato sui social una ...

