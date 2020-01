AVN Awards 2020, a Las Vegas gli Oscar del porno: Angela White è miglior attrice protagonista (Di martedì 28 gennaio 2020) A Las Vegas dal 20 al 25 gennaio si è tenuta la cerimonia dei AVN Awards 2020, ribattezzati Oscar del porno. Oltre 1000 star del mondo cinematografico a luci rosse hanno calcato il palco e incontrato i fan. Tra li vincitori, Angela White (Female Performer of the Year), Small Hands (Male Performer of the Year), Gianna Dior (Best New Starlet), Emily Bloom (Favorite Cam Girl). Rocco Siffredi premiato come 'miglior regista straniero' agli Xbis Awards di Los Angeles. fanpage

