Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro? Una villa ultra moderna a Los Angeles che condivide col marito (Di martedì 28 gennaio 2020) Senza dubbio Tiziano Ferro è di sicuro uno dei cantanti più attesi sul palco dell’Ariston. L’artista nel corso degli anni è riuscito ad ottenere grande successo, diventando una vera e propria icona del pop in Italia e all’estero. Il noto cantautore di Latina sarà presente in tutte le serate del Festival di Sanremo e intanto procede a gonfie vele anche la vendita del suo ultimo album. Circondato dall’affetto dei suoi fan e non solo, il cuore di Tiziano Ferro da tempo è occupato da Victor. La coppia si è unita in matrimonio da pochi mesi ed insieme vivono in una splendida casa a Los Angeles. La casa di Tiziano Ferro Il cantautore italiano da poco è convolato a nozze con Victor Allen. La coppia è insieme da diversi anni e finalmente ha coronato il loro sogno d’amore in America. Entrambi vivono in un casa ultra moderna a Los Angeles e l’abitazione ... kontrokultura

