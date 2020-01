Avete mai visto il fidanzato di Valeria Marini? Tra i due quasi 20 anni di differenza [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Archiviata la storia d’amore con Patrick Baldassarri, con cui aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip, Valeria Marini ha presentato a Verissimo il suo nuovo fidanzato: lui è Gianluigi Martino ed ha 20 anni in meno della showgirl. Chi è Gianluigi Martino, il fidanzato di Valeria Marini FOTO Dopo la delusione per la fine della sua storia d’amore, avvenuta in diretta televisiva, Valeria Marini è di nuovo innamorata e a svelarlo, la show girl stessa, che ha presentato il suo nuovo ragazzo a Verissimo. Si tratta di Gianluigi Martino, di quasi vent’anni più giovane. Se inizialmente Valeria aveva smentito questo flirt, ora è stata proprio lei a rendere nota la loro relazione: “Diciamo che l’incontro con lui, in un periodo personale non facile e di cui non ho mai parlato, mi ha aiutato in tante cose“, ha rivelato la showgirl a Silvia Toffanin. ... velvetgossip

matteosalvinimi : Giù la maschera! Il finanziere Soros tifa per i pesciolini e pensa che Salvini sia 'un potenziale dittatore'... A… - PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… - TheIllMadeKnigh : RT @itsmwengo: ‘A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene Il cerchio della vita impone che per un re leone viv… -