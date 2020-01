Avellino, Musa: “Lavoriamo per rinforzare la rosa di Capuano” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Potrebbero arrivare anche cinque ragazzi, ma stiamo lavorando al massimo per apportare delle modifiche alla rosa”. Così Carlo Musa che ha presentato Andrea Dini e Nicolas Izzillo. “Sono due calciatori che danno un grande valore alla rosa – ammette il diesse dei lupi – Ci tenevo a ringraziare il Pisa ed il Parma, ma soprattutto per Dini”. “Ogni scelta è condivisa – ammette – Lavoriamo per migliorare la rosa. Sicuramente qualche giocatore arriverà. Non parlo della società perché non mi compete. Io sono solo un dipendente della società”. “Evacuo è un calciatore importante – ammette – E’ uno dei ragazzi che valutiamo. L’infortunio di Charpentier ha condizionato l’andamento dell’Avellino. Abbiamo sondato diversi profili, ma ci sono elementi che hanno preferito la B o altre piazze. In giornata ... anteprima24

piuenne : #Avellino - #Musa: Dal mercato arriverà qualcuno. #Parisi non si muove. Su Tribuzzi ed #Evacuo… - wam_the : Musa: Dal mercato arriverà qualcuno. Parisi non si muove. Su Tribuzzi ed Evacuo… - CinqueRighe : SPORT - U. S. Avellino, Acquisizione a titolo temporaneo del portiere Dini, Musa - -