Australia, i soldati si prendono cura dei koala nel loro tempo libero: la foto è virale (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli incendi che da mesi devastano l'Australia hanno portato l'animale simbolo del Paese dell'Oceania ad avvicinarsi pericolosamente alla soglia di estinzione. Tantissime le associazioni e i volontari che sono scesi in campo per dare una mano (anche per i tanti altri animali, vittime della devastazione del fuoco). In questo caso si tratta dei militari intervenuti al Cleland Wildlife Park. fanpage

Lythtis_kira : RT @sangesnicola: Australia: Soldati che rischiano la vita per combattere i devastanti incendi boschivi e usano il loro tempo libero per ai… - SaraSoeli : RT @sangesnicola: Australia: Soldati che rischiano la vita per combattere i devastanti incendi boschivi e usano il loro tempo libero per ai… - salazartieri : RT @sangesnicola: Australia: Soldati che rischiano la vita per combattere i devastanti incendi boschivi e usano il loro tempo libero per ai… -