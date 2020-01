Atletica, Alessia Trost riparte da Udine: “Negli ultimi tre mesi ho lavorato bene, sono curiosa” (Di martedì 28 gennaio 2020) La nuova stagione di Alessia Trost comincerà a Udine, proprio nel palazzetto di casa. L’azzurra, medaglia di bronzo ai Mondiali in sala 2018, sarà infatti in pedana mercoledì 29 gennaio al meeting indoor di salto in alto Udin Jump Development ed è molta curiosa di capire quali risultati arriveranno già nelle prime uscite: “Per il debutto sono soprattutto curiosa di vedere cosa succede. Credo di aver lavorato bene negli ultimi tre mesi. In modo diverso, perché trascorro più tempo in palestra, e variegato, con più elementi nella stessa seduta, cercando di far crescere la forza senza perdere elasticità e reattività. Ma sempre tenendo l’occhio aperto sulla tecnica”. Dopo tre anni trascorsi ad Ancona con il coach Marco Tamberi, Alessia Trost ha deciso di voltare pagina, affidandosi alla guida di Roberto Vanzillotta e allenandosi nell’impianto di Sesto San Giovanni: “È stato più ... oasport

OA_Sport : Atletica, Alessia Trost riparte da Udine: “Negli ultimi tre mesi ho lavorato bene, sono curiosa” - sportface2016 : #Atletica | Alessia #Trost debutta al meeting di #Udine: 'Bello gareggiare vicino a casa' - atleticaitalia : #atletica esordio stagionale di Alessia Trost, a Udine mercoledì #29gennaio, dopo il cambio di guida tecnica: “Curi… -