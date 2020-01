Atari sta per lanciare una catena d’alberghi a tema videogame (Di martedì 28 gennaio 2020) (Foto: Atari) Atari aprirà presto a Phoenix il primo di una serie di hotel tematici dedicati agli appassionati di videogame. Il design e l’intrattenimento per gli ospiti miscelerà sapientemente il fascino retrò di una delle marche che ha scritto la storia del gaming con le più moderne tecnologie videoludiche. Si partirà in Arizona e si proseguirà con diverse altre grandi città come Las Vegas, San Francisco, Seattle, Chicago, Denver, Austin e San Jose, che ogni anno accolgono centinaia di migliaia di turisti. Atari ha affidato la progettazione degli alberghi a un’agenzia chiamata Gsd Group e al produttore cinematografico Napoleon Smith III, che recentemente ha promosso il nuovo capitolo delle Ninja Turtles al cinema. La costruzione del primo hotel sarà affidato a una realtà locale, il True North Studio ed è stato già allestito un apposito sito ufficiale che informerà ... wired

