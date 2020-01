Atalanta | Masiello ai saluti | «Mi avete dato la possibilità di rialzarmi»

Dal Calcioscommesse alla Champions - Masiello saluta l’Atalanta : “Mi avete riabilitato” : Andrea Masiello lascia l'Atalanta. Il difensore nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche con il Genoa, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura alla corte di Davide Nicola. Il classe 1986 in una lunga lettera ha salutato tutto l'ambiente nerazzurro. Masiello sarà sempre riconoscente nei confronti della Dea che ha creduto in lui, nonostante la "macchia" della squalifica per il caso del Calcioscommesse.Continua a leggere

Calciomercato Atalanta - trattative per Sutalo e Bellanova. Masiello ai saluti : Si muove e non poco il mercato in casa Atalanta. La giornata di ieri è stata molto produttiva da questo punto di vista. Il club bergamasco infatti sarebbe vicino all’acquisto di Bosco Sutalo calciatore in forze all’Osijek. I contatti con il club croato sono stati già avviati e si cerca la chiusura definiva che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2-2,5 milioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport a Zingonia dovrebbe arrivare anche Raoul ...

Calciomercato : Andrea Masiello lascia l’Atalanta - ha detto sì al Genoa : Dopo 8 anni e mezzo con la maglia dell'Atalanta, Andrea Masiello va in un altro club di Serie A: il suo futuro è al Genoa. Firmerà fino al 2022. Ritorna in rossoblù dopo 12 anni. Cala così il sipario su un esperienza durata 8 anni e mezzo e 187 presenze (12 quelle relative alla stagione attuale, comprese le 4 in Champions), con 10 gol realizzati in nerazzurro.Continua a leggere

Calciomercato – Niente accordo per Tonelli - la Samp chiede Masiello all’Atalanta : Calciomercato – La Sampdoria ha chiesto Masiello all’Atalanta Calciomercato – Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare... L'articolo Calciomercato – Niente accordo per Tonelli, la Samp chiede Masiello all’Atalanta proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato Sampdoria : chiesto Masiello all’Atalanta : Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato ha chiesto Andrea Masiello all’Atalanta. Contatti tra le due società La Sampdoria cerca innesti in difesa dopo la partenza di Murillo. La trattativa con il Napoli per riportare Tonelli in blucerchiato è ancora bloccata (tra i due presidenti non è stato ancora raggiunto l’accordo) e allora la Samp si guarda intorno. Come riporta Gianluca Di Marzio la Sampdoria ha chiesto all’Atalanta ...