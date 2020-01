Atalanta: la sensibilità tattica del Papu Gomez (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Papu Gomez è uno dei principali registi offensivi dell’Atalanta. Sa leggere benissimo la singola situazione tattica Nel totale dominio dell’Atalanta a Torino, vanno segnalate le prestazioni di Ilicic e del Papu Gomez. Oltre alla tripletta dello sloveno, i due hanno realizzato complessivamente 9 passaggi chiave totali. Una cifra enorme. Se Ilicic ha una sua “zolla”, va detto che il Papu negli ultimi anni ha dimostrato una sensibilità tattica fuori dal comune. A seconda della situazione, agisce come ala, si fa trovare tra le linee o fa addirittura il centrocampista. Nella slide sopra, Ilicic porta via Lukic, c’è quindi una soluzione di passaggio per l’argentino, che entra dentro al campo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

