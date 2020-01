Atac, nel 2019 sono stati multati 630 passeggeri al giorno senza biglietto (Di martedì 28 gennaio 2020) Ogni giorno 630 passeggeri in media vengono sorpresi senza biglietto dai controllori a bordo dei bus Atac. Nel 2019 sono stati controllati quattro milioni di passeggeri (3.920.739 per la precisione), il 38 per cento in più rispetto al 2018. fanpage

