Ascolti tv, dati Auditel lunedì 27 gennaio: La guerra è finita vince per telespettatori, il GFVip per share (Di martedì 28 gennaio 2020) Il terzo episodio della fiction di Michele Soavi, ‘La guerra è finita‘, che racconta il dolore dei sopravvissuti all’Olocausto attraverso lo sguardo dei bambini, con Michele Riondino e Isabella Ragonese, ha interessato su Rai1 4 milioni 150mila telespettatori e il 17,8% di share ed è stato il programma più visto del prime time di lunedì 27 gennaio. Ascolti tv prime time ‘Grande Fratello Vip‘ su Canale 5 conquista il 20,81% di share e 3.348.000 telespettatori totali; su Rai2 la serie americana ‘9-1-1′ e’ stata seguita da 1 milione 203mila spettatori e il 5,1% di share. Su Rai3, ‘Presadiretta’ di Riccardo Iacona con il reportage sulle ragioni del voto in Emilia Romagna ha ottenuto 1 milione 157mila spettatori e il 4,6% di share. tvzap.kataweb

