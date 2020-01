Ariano Irpino, Gambacorta: “Finita l’amministrazione più inutile della storia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – “Le dimissioni di Franza sono l’atto finale che certifica il nulla prodotto dalla giunta da luglio ad oggi – scrive così Domenico Gambacorta attraverso il suo profilo Facebook – Una amministrazione si giudica dai progetti approvati o dalle richieste di finanziamento presentate. Dagli interventi nel settore dell’istruzione e del sociale. Dalle iniziative relative allo sviluppo economico e al sostegno delle attività produttive e commerciali. Quali sono? Nemmeno la capacità di far partire progetti dell’amministrazione Gambacorta già finanziati e appaltati e non ancora avviati. Interventi nel settore ambientale, sistemazione di strade del centro e della periferia, asilo nido dell’Orneta, edificazione del Polo scolastico Alberghiero sul suolo dell’ex Giorgione. I pochi interventi in corso – palazzo degli uffici di ... anteprima24

