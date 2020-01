Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×12: Jackson e Vic incontrano Maggie (Di martedì 28 gennaio 2020) Spoiler Grey’s Anatomy 16×12: Maggie Pierce e Vic Hughes a confronto Giovedì 6 febbraio, in America, andrà in onda il dodicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Forte del clamoroso successo ottenuto con la premiere invernale, la ABC ha quindi rilasciato la trama ufficiale della 16×12. Intitolata “The last supper“, la puntata seguirà le vicende sentimentali di Jackson Avery alle prese con la presentazione ufficiale della sua nuova compagna: Vic Hughes. Convinto di partecipare ad una festa per l’anniversario di Catherine Fox e Richard Webber, il chirurgo plastico si troverà di fronte ad una situazione inaspettata quando si renderà conto che i motivi della cena sono, in realtà, ben altri. Come se non bastasse, l’evidente imbarazzo tra gli invitati raggiungerà il suo culmine quando farà il suo ingresso Maggie Pierce. ... lanostratv

