Andrea Petagna al Napoli, intesa di mercato vicina con la Spal (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Napoli e Andrea Petagna non sono mai stati così vicini. Le ultime notizie di mercato raccontano del pressing degli azzurri sulla Spal per il centravanti, che presto potrebbe produrre i risultati sperati. La società partenopea infatti è ad un passo dall'accordo con la Spal, e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per Petagna che rimarrebbe in prestito a Ferrara fino a giugno. fanpage

tvdellosport : ??ULTIM’ORA Offerta del @sscnapoli per Andrea #Pinamonti: il club partenopeo ha messo sul piatto un contratto quad… - sportli26181512 : #Calciomercato Andrea Petagna al Napoli, intesa di mercato vicina con la Spal: Il Napoli e Andrea Petagna non sono… - SciabolataFFP : Spunta il nome di Andrea #Petagna in ottica #Napoli. I partenopei sarebbero infatti interessati alla punta cresciu… -