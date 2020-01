Ancora rumor per Resident Evil 8: grandi ritorni e terrificanti novità il 28 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) Capcom non ha Ancora alzato il sipario su Resident Evil 8, prossima incarnazione della sua celebre saga survival horror. Eppure in rete si fa già un gran parlare del videogame, sopratutto ora che si avvicina la data di uscita ufficiale del remake del terzo capitolo - al debutto il 4 aprile del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC -, accompagnato dall'esperienza in multiplayer asincrono Resident Evil Resistance. Se nelle ultime settimane si era chiacchierato di uno sviluppo ripartito da zero nelle fucine del colosso di Osaka, ora infatti è il canale YouTube Residence of Evil a riportare Ancora una vola l'attenzione su Resident Evil 8, con un video - visibile poco più in basso in questo stesso articolo - carico di indiscrezioni che arrivano dal noto insider conosciuto dalla community con il nickname Nibel. ... optimaitalia

