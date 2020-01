Amici, il serale: aria di novità per lo show di Maria De Filippi (Di martedì 28 gennaio 2020) aria di novità per il serale di Amici, storico talent di Canale 5 e punta di diamante nella carriera di Maria De Filippi. Montano voci insistenti sulla possibile data di inizio, che in questa 19esima edizione potrebbe riservare sorprese. Lo rivelano le anticipazioni di TvBlog, secondo cui potrebbe allontanarsi lo spettro della guerra di ascolti contro Ballando con le Stelle. serale Amici 19: cambia la data di inizio? Potrebbero esserci alcune sorprese sul fronte della fase serale in diretta di Amici 19. È quanto rivelano le anticipazioni che vedrebbero la trasmissione cambiare data di inizio, ma non sarebbe tutto. Infatti, secondo quanto riportato da TvBlog, all’orizzonte si profila l’ipotesi di un inizio anticipato rispetto alla solita tabella di marcia cui Queen Mary ha abituato il suo pubblico. Non si parlerebbe più, quindi, di una finestra temporale compresa tra fine ... thesocialpost

