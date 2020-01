Almanacco del Cinema, Fellini e Monicelli per guardare al futuro. E Marco Belloccio annuncia una serie tv su sul sequestro di via Fani (Di martedì 28 gennaio 2020) “Monicelli, e lei che fa per i giovani?” “Invecchio”. Laconico, Mario che odiava l’appellativo “maestro” offre il miglior assist possibile all’esergo del nuovo Almanacco del Cinema di MicroMega, il primo del 2020, Almanacco “illuminato” che guarda al futuro del Cinema italiano partendo da due giganti – Fellini e Monicelli – che “certi futuri” li avevano già previsti e, a loro modo, raccontati. In vendita dal 23 gennaio, il volume è stato presentato in un incontro alla Casa del Cinema di Roma davanti un tavolo di ospiti rilevanti a partire da Marco Bellocchio e Carlo Verdone. Diversi in tutto ma connessi dai felici vissuti della nostra Cinematografia, alla comune domanda “cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro del nostro Cinema?” Verdone e Bellocchio hanno reagito coi propri aMarcord: per il primo legato al fare e al “farsi” della commedia italiana così mutato nella direzione della ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Almanacco del Cinema, Fellini e Monicelli per guardare al futuro. E Marco Belloccio… - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #AccaddeOggi Il #28gennaio 2020 la Biblioteca provinciale di #Foggia diventa 'La Magna Capitana': un grosso riconoscim… - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #AccaddeOggi Il #28gennaio 2020 la Biblioteca provinciale di #Foggia diventa 'La Magna Capitana': un grosso riconoscim… -