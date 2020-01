Allerta tsunami a Cuba e Giamaica dopo il terremoto: paura per gli italiani (Di martedì 28 gennaio 2020) dopo la fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.7 verificatasi tra Cuba e Giamaica, ora in quelle zone vi è un’Allerta tsunami. Questa la comunicazione della geologa Christa Von Hillebrant-Andrade, che dirige il programma tsunami della NOAA: “Potenziale per la minaccia di tsunami in tutti i punti a 300km dall’epicentro per Cuba, Isole Cayman e Jamaica”. Le onde potrebbero in questi paesi raggiungere da 0.3 a 1 metro di altezza rispetto al livello del mare. Le ampiezze effettive sulla costa possono variare in dipendenza delle previsioni: in particolare l’ampiezza massima sulle piccole isole a sulle località protette da barriere saranno molto ridotte rispetto alle previsioni indicate. notizie

TgLa7 : #Sisma nei #Caraibi di magnitudo 7,7, allerta tsunami - AlexandraSanek : RT @MediasetTgcom24: Terremoto tra Cuba e Giamaica: diramata l'allerta tsunami #Cuba - roby800 : #Terremoto da 7.7 tra Cuba, Giamaica e le Isole Cayman. Allerta #Tsunami .?? -

Dalla Rete Google News Titolo - Il Sole 24 ORE

Titolo Il Sole 24 ORE