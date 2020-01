Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento e mareggiate prolungato fino a domani (Di martedì 28 gennaio 2020) La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prolungato fino alle 18 di domani il codice giallo per vento e mareggiate emesso su gran parte della regione, ad eccezione della zona meridionale. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta Meteo” del sito della Regione Toscana.L'articolo Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento e mareggiate prolungato fino a domani Meteo Web. meteoweb.eu

