Alfonso Bonafede capo delegazione del M5s nel Governo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alfonso Bonafede è stato eletto capo delegazione del M5s nel Governo. Il ministro della Giustizia succede a Di Maio dopo le dimissioni. ROMA – Alfonso Bonafede capo delegazione del M5s nel Governo. La decisione è stata presa per acclamazione con i parlamentari grillini che hanno deciso di puntare sul Guardasigilli. Il ministro sin da subito aveva espresso i suoi dubbi su questo incarico ma, vista l’insistenza dei colleghi, ha deciso di accettare la sfida e prendere il posto di Di Maio dopo le dimissioni. Il cerchio del nuovo M5s si chiude (per il momento). La seconda fase di questa rivoluzione riguarderà l’elezione del leader che dovrebbe avvenire negli Stati Generali in programma a marzo. Crimi: “Bonafede dialogherà con le altre forze politiche” La decisione di Bonafede è stata presa con soddisfazione da Vito Crimi che ha detto: “Il ... newsmondo

you_trend : ?? Alfonso Bonafede è stato eletto per acclamazione capo delegazione del M5S al governo - vitocrimi : Attenzione altissima alla prevenzione del terrorismo, al rientro di terroristi latitanti dall'estero e al rimpatrio… - LaCastelliM5s : Nel bilancio dello Stato per il 2020 abbiamo previsto quasi 9 miliardi di euro per il settore della Giustizia. Sen… -