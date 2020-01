Alessia Marcuzzi lascia l’Isola dei Famosi: Ilary Blasi al suo posto (Di martedì 28 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi lascia l’Isola dei Famosi e al suo posto potrebbe arrivare Ilary Blasi. La notizia, diffusa da Dagospia, non è ancora stata confermata da Mediaset, ma sembra che circoli da tempo nei corridoi dell’azienda. Qualche mese fa, terminato il reality, i vertici avevano assicurato la presenza della conduttrice nello show, ma sembra che ora le carte in tavola siano cambiate. A pesare sull’addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi sarebbe stato il calo d’ascolti delle ultime edizioni, ma anche le feroci critiche rivolte alla presentatrice prima per il canna-gate, poi per il caso Corona-Fogli. Non solo: la conduttrice avrebbe in mente nuovi progetti che l’avrebbero portata ad allontanarsi sempre di più dallo show. D’altronde era stata lei stessa, qualche tempo fa, a manifestare una certa stanchezza nei confronti dell’Isola dei ... dilei

