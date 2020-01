Alessia Marcuzzi lascia L’Isola dei famosi a Ilary Blasi? - (Di martedì 28 gennaio 2020) Luana Rosato Si dice che Alessia Marcuzzi abbia rifiutato la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei famosi, al suo posto potrebbe esserci Ilary Blasi Il prossimo aprile tornerà in onda la nuova edizione de L’Isola dei famosi e, secondo indiscrezioni, Alessia Marcuzzi non sarà alla conduzione. Nonostante la scorsa estate i vertici di Cologno Monzese avessero venduto la sua presenza agli investitori pubblicitari, secondo Dagospia la Marcuzzi avrebbe rifiutato l’incarico offertole da Mediaset. Niente più Isola dei famosi, quindi, per Alessia, che pare abbia deciso di lasciare il timone del reality show a qualcun altro dando precedenza ad altri impegni di lavoro. “A Cologno Monzese si sussurra che Alessia Marcuzzi abbia deciso, dopo ben 5 edizioni, di concludere la sua esperienza con l'Isola dei famosi”, si legge sul portale di informazione, che inizia a chiedersi con ... ilgiornale

